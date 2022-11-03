Рязанские военкоматы заверили, что не будут направлять призывников в зону СВО

Рязанцев, призванных на военную службу, не будут направлять в зону специальной военной операции. Об этом КП-Рязань заявил глава военного комиссариата Рязанской области полковник Олег Серкез.

Напомним, 1 ноября в Рязанской области, как и по всей стране, начался осенний военный призыв на службу в вооруженные силы РФ. Как пояснили в региональном военкомате, все призывники, заканчивающее военную службу, вернутся домой.

- Служба в армии – это школа жизни, которая необходима каждому мужчине. Полученные во время прохождения военной службы навыки обязательно пригодятся молодым людям в повседневной жизни для решения многих задач – от социализации в коллективе до устройства на работу по востребованной специальности, полученной в армии, - отметил Олег Серкез.

Напомним, осенний призыв в этом году в России стартовал на месяц позже обычного, и продлится с 1 ноября по 31 декабря. Всего планируется направить на службу 120 тысяч солдат в возрасте от 18 до 27 лет.