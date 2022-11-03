В рязанских военкоматах пояснили, что нельзя брать с собой на службу по призыву

Сборные пункты в военкоматах Рязанской области снабжены всем необходимым для призванных к прохождению военной службы. Об этом КП-Рязань сообщили в региональном комиссариате.

Как пояснили сотрудники ведомства, проходящим военную службу не требуется брать с собой каких-либо специальных вещей в армию.

- Призванные будут снабжаться всем необходимым, - отметили в комиссариате, пояснив, что же все-таки можно брать с собой на службу по желанию, а какие вещи запрещены категорически.

Так, призванные на военную службу по призыву могут взять с собой следующие вещи: документы, деньги, кнопочный мобильный телефон и ЗУ, черный крем для обуви и щетку, лейкопластырь, пару черных длинных носков и трусы, комплект иголок и ниток (черные, белые, зеленые), небольшой блокнот или тетрадь, несколько ручек синих и черных цветов, карандаш, мыло в мыльнице, мочалка, средство после бритья, зубная паста и футляр с зубной щеткой, дезодорант (только шариковый), кусачки для ногтей (ножницы нельзя), рулон туалетной бумаги, станок для бритья с запасными лезвиями (лучше несколько одноразовых), небольшую расческу.

Запрещено брать с собой в армию следующие вещи: стеклянную тару, колющие и режущие предметы, алкогольные напитки и энергетики, ювелирные украшения и драгоценности, спреи, горючие и взрывоопасные жидкости и материалы, любые современные гаджеты, любые медикаменты (за исключением тех, что прописаны врачом).

В сборном пункте выдают военное обмундирование, жетон с личным номером, СИМ-карты для мобильного, персональную электронную карту военнообязанного, банковскую карту для зачисления денежного довольствия, армейский несессер.

Напомним, осенний призыв в России в этом году стартовал на месяц позже обычного, и продлится с 1 ноября по 31 декабря. Всего планируется направить на службу 120 тысяч солдат в возрасте от 18 до 27 лет.