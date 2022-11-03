Личный прием граждан провела глава муниципального образования Татьяна Панфилова

Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Фото: Рязанская городская Дума.

Глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила пресс-служба гордумы.

К главе муниципального образования обратилась жительница улицы Черновицкой Валентина Новикова. Она рассказала о семи аварийных деревьях, которые нужно снести. В ближайшее время на место выедут специалисты городского управления благоустройства. Они оценят состояние зеленых насаждений и, если деревья признают аварийными, их спилят.

- Спиливание аварийных деревьев происходит ежедневно. Деньги на снос выделены, вопрос находится под личным контролем нашего Губернатора, - отметила Татьяна Панфилова.

Также Валентина Новикова попросила вывезти ветки, которые остались после летней опиловки деревьев во дворе. Обрезки веток вывезут специалисты Дирекции благоустройства города. Обозначила заявительница и проблему уличного освещения, в частности, у школы №64. Власти пояснили, что на этом участке уже заменили три светильника и устранили повреждения на сетях. Теперь депутаты гордумы по данному округу вместе со специалистами ДБГ повторно проверят освещенность территории. Затронула жительница Рязани и вопросы состояния и уборки остановок общественного транспорта, дворов, ремонта детских площадок и работы управляющих компаний.

К Татьяне Панфиловой обратился также житель Рязани Сергей Максаков с просьбой восстановить отмостки дома №12 по улице Полетаева. Субподрядчик при проведении в 2020 году капитального ремонта внутридомовой системы водоотведения разрушил отмостку и повредил бордюры. Восстановить благоустройство должен подрядчик – РСУ №1. Заделать яму, отремонтировать отмостку и заасфальтировать планируется до конца ноября. Вопрос взяли на контроль.

Также к Татьяне Панфиловой обратился житель улицы Стройкова Борис Грачев. Мужчина пожаловался на плохую подачу отопления в угловых квартирах дома, в котором он проживает. Для обследования жилых помещений и проведения замеров направят комиссию, состоящую из специалистов управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани, РМПТС и управляющей компании. Комиссия разберется в ситуации и примет все необходимые меры.