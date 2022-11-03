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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:02

Один из павильонов Торгового городка в Рязани выставили на продажу за 22 млн рублей

Продавец характеризует здание как помещение свободного назначения
Источник:kp.ru
Павильон в Торговом городке продают за 22 млн рублей. Фото: Avito.

Павильон в Торговом городке продают за 22 млн рублей. Фото: Avito.

В Рязани выставили на продажу один из павильонов Торгового городка. Объявление уже неделю размещается на сайте Avito. За здание площадью 360 квадратных метров просят 22 млн рублей.

Продавец характеризует павильон №5 как помещение свободного назначения. Также указывается, что здание отдельно стоящее со свободной планировкой и газовым отоплением.

В качестве привлекательной для потенциального покупателя информации сообщается, что высокий трафик посетителей павильону обеспечит будущая туристическая зона, которую обустроят в рамках реконструкции «Рязанской ВДНХ», которая завершится в 2022 году.