Один из павильонов Торгового городка в Рязани выставили на продажу за 22 млн рублей

Павильон в Торговом городке продают за 22 млн рублей. Фото: Avito.

В Рязани выставили на продажу один из павильонов Торгового городка. Объявление уже неделю размещается на сайте Avito. За здание площадью 360 квадратных метров просят 22 млн рублей.

Продавец характеризует павильон №5 как помещение свободного назначения. Также указывается, что здание отдельно стоящее со свободной планировкой и газовым отоплением.

В качестве привлекательной для потенциального покупателя информации сообщается, что высокий трафик посетителей павильону обеспечит будущая туристическая зона, которую обустроят в рамках реконструкции «Рязанской ВДНХ», которая завершится в 2022 году.