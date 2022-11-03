В Шиловском районе будут капитально отремонтированы три школы

Фото: Единая Россия.

Первый секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с педагогами и родительским комитетом шиловской школы №1. Учреждение вошло в программу капитального ремонта на 2023 год, инициированную партией «Единая Россия». «Здание будет отремонтировано полностью – от фундамента до крыши.

«Начинать подготовку к ремонту нужно уже сейчас. Мы создадим инициативную группу с участием родителей школьников, как уже делали с другими школами Шиловского района, будем вместе выбирать дизайн и оформление», – рассказал Аркадий Фомин.

Он обратил внимание, что в программу капремонта не входит благоустройство прилегающей территории и предложил родителям принять участие в программе поддержки местных инициатив. «Можно будет сделать ограждение и привести территорию в порядок», – уточнил Аркадий Фомин.

Напомним, в 2022 году школы в поселках Шилово и Лесной открылись после капитального ремонта, проведенного в рамках народной программы и партийного проекта «Единой России» «Новая школа». В следующем году будут отремонтированы еще три образовательных учреждения муниципалитета.