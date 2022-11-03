Четыре человека, их них двое детей, пострадали в страшном ДТП под Рязанью.
Днем 2 ноября в Кораблинском районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 64-летняя жительница Александро-Невского района за рулем автомобиля KIA Sportage влетела в Chevrolet Lanos.
В результате дорожного происшествия травмы получили пассажиры автомобиля Chevrolet - 14, 17, 53 и 22 лет.
В настоящее время полиция устанавливает виновников аварии.
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