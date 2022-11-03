Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2022 8:52

Четыре человека, их них двое детей, пострадали в страшном ДТП под Рязанью

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося
Источник:kp.ru
Четыре человека, их них двое детей, пострадали в страшном ДТП под Рязанью.

Четыре человека, их них двое детей, пострадали в страшном ДТП под Рязанью.

Днем 2 ноября в Кораблинском районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 64-летняя жительница Александро-Невского района за рулем автомобиля KIA Sportage влетела в Chevrolet Lanos.

В результате дорожного происшествия травмы получили пассажиры автомобиля Chevrolet - 14, 17, 53 и 22 лет.

В настоящее время полиция устанавливает виновников аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!