В Рязанской области снова будут массово останавливать автомобили. Вот кто под пристальным вниманием в этот раз

В выходные в Рязанской области будут массово останавливать автомобили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областная Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды по выявлению водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения. Очередные мероприятия инспекторы будут проводить в течение четырех дней: в четверг, 3 ноября, и в предстоящие праздничные выходные, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

- Мероприятия будут проходить во всех муниципальных образованиях Рязанской области с массовой остановкой транспортных средств, - предупредили в полиции.

Помимо тех, кто не соблюдает ПДД, под пристальное внимание полицейских попадут и водители, которые сядут за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Госавтоинспекции обратились к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать обо всех инцидентах, свидетелями которых они стали.

Сообщать о нарушителях можно по телефонам: (4912) 29-74-54 или 112.