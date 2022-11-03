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НовостиОбщество3 ноября 2022 7:27

В Рязанской области снова будут массово останавливать автомобили. Вот кто под пристальным вниманием в этот раз

ГИБДД анонсировала массовые рейды в Рязанской области по выявлению нарушителей на дорогах
Источник:kp.ru
В выходные в Рязанской области будут массово останавливать автомобили.

В выходные в Рязанской области будут массово останавливать автомобили.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областная Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды по выявлению водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения. Очередные мероприятия инспекторы будут проводить в течение четырех дней: в четверг, 3 ноября, и в предстоящие праздничные выходные, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

- Мероприятия будут проходить во всех муниципальных образованиях Рязанской области с массовой остановкой транспортных средств, - предупредили в полиции.

Помимо тех, кто не соблюдает ПДД, под пристальное внимание полицейских попадут и водители, которые сядут за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Госавтоинспекции обратились к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать обо всех инцидентах, свидетелями которых они стали.

Сообщать о нарушителях можно по телефонам: (4912) 29-74-54 или 112.