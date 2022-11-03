«Вскрытия нового асфальта не было». Сорокина осмотрела ремонт улиц Циолковского, Семинарской и Промышленной

Елена Сорокина осмотрела ремонт трех улиц областного центра. Фото: администрация Рязани.

Новый асфальт на улице Циолковского в Рязани никто не вскрывал. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила глава администрации Елена Сорокина. Она осмотрела как эту улицу, так и еще две, на которых в настоящий момент ведется ремонт дорожного полотна.

Ранее в соцсети появилась информация, что рабочие раскапывают только что уложенный асфальт на улице Циолковского. Сорокина, побывав на объекте, отметила, что с проезжей частью все в порядке.

- Здесь уложено два слоя асфальта, отремонтированы люки на проезжей части. Люки смотровых колодцев стоят в профиль с дорогой, они «плавающие», антивандальные – в них вмонтированы замки, - написала в соцсети градоначальница.

Подрядчику осталось оформить парковочные места, нанести разметку и сделать съезды с дороги для отвода воды. Работы проведут в 2023 году.

На улице Семинарской уложили асфальт и поднимают колодцы. Фото: администрация Рязани.

Осмотрела Сорокина и ремонт одного километра улицы Семинарской. Здесь также уже уложили два слоя асфальта и поднимают колодцы. После останется сделать съезды, парковочные места и разметку.

Тротуар на улице Промышленной почти готов. Фото: администрация Рязани.

На улице Промышленной запланированы работы по ремонту проезжей части и тротуара. Пешеходную зону здесь выровняли, установили бордюрный камень и сделали отвод воды. До конца года подрядчик уложит верхний слой асфальта, а в 2023 году – укрепит обочины и заасфальтирует съезды с дороги.

Сорокина отметила, что подрядчик ведет работы с опережением графика, и заверила, что контроль со стороны городских властей продолжится.