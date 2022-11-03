На смерть рязанского судьи Михаила Петрухова опубликовали скромный некролог. Фото: 7новостей.

Советский районный суд, а также облсуд и управление судебного департамента выразили искренние соболезнования родным и близким Михаила Петрухова, внезапно скончавшегося в конце октября 2022 года.

«В связи с тяжелой утратой - смертью судьи Советского районного суда Рязани

Петрухова Михаила Юрьевича – коллективы управления Судебного департамента в Рязанской области, Рязанского областного суда и Советского районного суда выражают искренние соболезнования родственникам умершего», - скромно упоминается в некрологе.

Петрухов рассматривал ряд резонансных уголовных дел. Среди них дело об убийстве студента Александра Дудина в центре Рязани. Также Петрухов выносил обвинительный приговор уличенной в коррупции «верхушке» регионального ГИБДД в лице Александра Алфосова, Валерия Вышинского и Игоря Тесленко, но оправдал их по двум десяткам эпизодов.

В 2022 году Петрухов приговорил к реальным срокам фигурантов «лесопаркового» дела Сергея Карабасова, Игоря Ковалева и Михаила Пузанова. Впоследствии Рязанский областной суд это решение отменил и вынес Петрухову частное определение за длительное не направление дела в суд апелляционной инстанции. Позже прокуратура выиграла касацию по этой отмене.

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