Перед публичными слушаниями одного из рязанских градозащитников закидали яйцами

Последствия хулиганской выходки.

На 2 ноября в Рязани были намечены публичные слушания по застройке одного из районов областного центра.

Перед началом слушаний прямо на крыльце управления капитального строительства администрации города Рязани произошел неприятный инцидент. Неизвестные закидали яйцами заместителя председателя Совета рязанского регионального отделения ВООПИиК Игоря Кочеткова. Также яйца попали в одного из представителей обслуживающего персонала здания и оставили эффектные следы на стеклах входной группы.

После инцидента градозащитник Кочетков обратился в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных служб приняли заявление. По данному факту проводится проверка.