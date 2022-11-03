Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 21:19

Перед публичными слушаниями одного из рязанских градозащитников закидали яйцами

Инцидент произошел 2 ноября на крыльце здания управления капитального строительства
Источник:kp.ru
Последствия хулиганской выходки.

Последствия хулиганской выходки.

На 2 ноября в Рязани были намечены публичные слушания по застройке одного из районов областного центра.

Перед началом слушаний прямо на крыльце управления капитального строительства администрации города Рязани произошел неприятный инцидент. Неизвестные закидали яйцами заместителя председателя Совета рязанского регионального отделения ВООПИиК Игоря Кочеткова. Также яйца попали в одного из представителей обслуживающего персонала здания и оставили эффектные следы на стеклах входной группы.

После инцидента градозащитник Кочетков обратился в полицию. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных служб приняли заявление. По данному факту проводится проверка.