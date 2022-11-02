Полиция установила личности четырех погибших в ДТП на рязанской трассе

Автокатастрофа с участием ВАЗ-2110 случилась 2 октября примерно в 10:40.

Госавтоинспекция сообщила, что установлены личности четырех погибших в ДТП на дороге близ села Поляны. Все они — жители Касимовского района в возрасте от 35 до 43 лет.

Автокатастрофа с участием ВАЗ-2110 случилась 2 ноября примерно в 10:40. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги, опрокинулся и, судя по фотографиям, врезался в дерево. Ранее также появилось видео с места событий: «десятка» буквально разлетелась на части.

По данным пресс-службы ГИБДД по Рязанской области, в результате ДТП погибли 43-летняя женщина-водитель, ее 35-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 35 и 39 лет.