Выплату в 100 тыс. рублей получили больше 1800 рязанских мобилизованных

Более 1800 мобилизованных из Рязанской области получили выплаты в 100 тыс. рублей, заявили в региональном правительстве.

Более 1800 мобилизованных из Рязанской области получили выплаты в 100 тыс. рублей. Об этом 2 ноября сообщило региональное правительство, напомнив, что деньги перечисляются без подачи каких-либо заявлений - по спискам из военкомата.

Упомянутая выплата — единовременная. Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных граждан и их семей» приняли двумя неделями ранее, 19 октября. Помимо выплат им устанавливалось право на бесплатную трехнедельную путевку в санаторий «Сосновый бор» (после прохождения службы), бесплатную юридическую помощь и на внеочередное предоставление социальных услуг.

Как отмечают чиновники, список мер поддержки расширяется.

«Дети мобилизованных имеют приоритет при зачислении в детсады, обеспечиваются бесплатным питанием в школах, студенты областных образовательных учреждений частично или полностью освобождаются от платы за обучение. Для мобилизованных отменили выплату транспортного налога, принято решение об отмене налога на землю», - перечисляет пресс-служба правительства Рязанской.