До плюс 4 градусов и гололедицу обещают в Рязанской области 3 ноября

В Рязанской области 3 ноября снова обещают гололедицу. Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ.

Облачная погода с небольшими прояснениями и северным ветром ожидается в Рязанской области в четверг, 3 ноября. Прогноз погоды, составленный синоптиками областного филиала Росгидромета, разместила на своем сайте пресс-служба регионального МЧС.

Предстоящей ночью в регионе кое-где пройдут небольшие осадки и подморозит до минус 4 градусов. Максимально же столбики термометров поднимутся лишь до +1 по Цельсию. Днем осадки станут маловероятными, а температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов.

Из-за перепадов отрицательных и положительных температур в течение дня на дорогах сохранится риск возникновения гололедицы. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду, а атмосферное давление будет в норме – 747 миллиметров ртутного столба.