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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:32

Мужчину с серьезной травмой головы на вертолете доставили в Рязань из Скопинского района

Пострадавшего обнаружили на улице прохожие и вызвали «скорую»
Источник:kp.ru
Жителя Скопинского района с травмой головы транспортировали в Рязань.

Жителя Скопинского района с травмой головы транспортировали в Рязань.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером вторника, 1 ноября, в Рязани приземлился вертолет санитарной авиации. На нем в областной центр из Скопинского ММЦ экстренно доставили мужчину с серьезной травмой головы, сообщает «Пресса».

Несчастный случай произошел в понедельник, 31 октября. Молодого человека, лежащего на асфальте с разбитой головой, обнаружили прохожие около одного из местных магазинов. Неравнодушные люди не прошли мимо и сразу вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего подняли, усадили и попытались расспросить о том, что случилось и как он себя чувствует.

- Травма оказалась довольно серьезной, вероятнее всего, пострадавшему предстоит операция, - сообщает «Пресса».

На «скорой» мужчину доставили в приемный покой Скопинского межрайонного медицинского центра, где он пробыл почти сутки. Врачи приняли решение вертолетом транспортировать пациента в Рязань для дальнейшего лечения.