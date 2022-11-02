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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:25

ДиДюЛя даст концерт 13 ноября в Рязанской областной филармонии

Это мультиинструменталист, композитор и лидер одноименной группы, который сделал инструментальную музыку популярной в России
Источник:kp.ru

13 ноября в Рязанской областной филармонии выступит ДиДюЛя. Начало — в 19:00.

ДиДюЛя – мультиинструменталист, композитор и лидер одноименной группы, который сделал инструментальную музыку популярной в России. ДиДюЛя – один из самых гастролирующих артистов России, дает более 150 масштабных аншлаговых выступлений в год. Его концертное шоу — это феерия звука, света, красивых мелодий и позитивной энергии.

ДиДюЛя играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка. На концерте со сцены не звучит ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.

Афиша концерта.

Афиша концерта.