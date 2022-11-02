Количество фальшивых банкнот в Рязанской области за год сократилось почти на четверть

Количество фальшивых денег в Рязанской области уменьшилось на четверть. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Количество выявленных фальшивых денежных купюр в Рязанской области снизилось почти на четверть. За девять месяцев 2022 года специалисты обнаружили 186 таких банкнот, что на 23% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России.

По-прежнему чаще всего подделывают купюру номиналом в 5000 рублей – на их долю приходится каждый второй случай. Треть фальшивок – это банкноты в 2000 рублей. Также за период января-сентября 2022 года эксперты выявили 25 тысячерублевых, три пятисотрублевых и одну сторублевую купюру. Одну монету достоинством в пять рублей вывели из обращения.

Помимо российских денег, в 2022 году эксперты изъяли две банкноты в 100 долларов США и одну – в 100 евро.

По словам заместителя управляющего рязанским отделением Банка России Ольги Егоровой, рязанцам надо быть начеку, даже если у них в руках монеты, ведь умудряются подделывать даже их.

- Нужно проверить не менее трех признаков подлинности — на ощупь, на просвет и под наклоном. Все признаки подлинности российских денег есть, например, на сайте Банка России, - цитирует пресс-служба слова Егоровой.

Признаки того, что купюра настоящая, подскажет и мобильное приложение «Банкноты Банка России». Тем, кто все же сомневается, специалисты рекомендуют обращаться в любое отделение банка для экспертизы.