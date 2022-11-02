Легковушка снесла бетонный блок на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области

В Сасовском районе легковушка снесла бетонный блок. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Сасовском районе автомобиль LADA Priora въехал в бетонные блоки, установленные дорожными рабочими. ДТП произошло утром 1 ноября на 415 километре федеральной трассы М-5 «Урал», сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

За рулем отечественной машины находился 59-летний житель Саратовской области. По предварительной информации, мужчина, проезжая ремонтируемый участок дороги, «не убедился в безопасности движения». В результате наехал на бетонные блоки.

В ДТП пострадал как сам водитель «Лады», так и его 61-летняя пассажирка. Обоим оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего областная Госавтоинспекция ведет проверку.

В ДТП пострадали два человека. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В целом, за минувший вторник, 1 ноября, в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили различные травмы.