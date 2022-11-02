В сквере на улице Пушкина в Рязани пришлось перекладывать плитку

В сквере на улице Пушкина в Рязани, который попал в программу благоустройства на 2022 год, рабочие перекладывают участок тротуарной плитки. Фото: администрация Рязани.

В так называемом сквере на улице Пушкина в Рязани, который попал в программу благоустройства на 2022 год, рабочие перекладывают участок тротуарной плитки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Претензии подрядчику предъявили в ходе комиссионного обследования сквера с участием депутатов.

«В настоящее время в рамках гарантийных обязательств рабочие устраняют недочеты - перекладывают участок тротуарной плитки», - отметили в мэрии.

По данным чиновников, проект благоустройства предусматривал ремонт коммуникаций под зеленой и пешеходной зонами, санитарную очистку территории, озеленение, укладку дорожек, установку неких малых архитектурных форм.

Муниципальный контракт в результате электронного аукциона администрация заключила с индивидуальным предпринимателем Спиридоном Бабояном почти на 1,9 млн рублей при начальной цене 2,5 млн рублей.