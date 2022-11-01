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НовостиОбщество1 ноября 2022 17:55

Светильники заменят на 11 улицах Рязани

Власти рассказали, как будут менять освещение в областном центре
Источник:kp.ru
Светильники заменят на 11 улицах Рязани. Фото: предоставлено мэрией Рязани.

Светильники заменят на 11 улицах Рязани. Фото: предоставлено мэрией Рязани.

На 11 улицах Рязани будут менять светильники. Об этом 1 ноября отрапортовала пресс-служба администрации города. Речь идет о светильниках в поселке Карцево.

Кроме того, заменят освещение на Первомайском проспекте, а также Коммунистическом переулке и улицах Кольцова, Семинарской, Соборной, Вокзальной и Чкалова (читать подробнее).

Отметим, что согласно двухлетнему контракту, заключенному на 299 млн рублей, во всех районах Рязани заменят около 15 тысяч новых светильников. Завершить работы планируется к февралю 2023 года.