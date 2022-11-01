Светильники заменят на 11 улицах Рязани. Фото: предоставлено мэрией Рязани.

На 11 улицах Рязани будут менять светильники. Об этом 1 ноября отрапортовала пресс-служба администрации города. Речь идет о светильниках в поселке Карцево.

Кроме того, заменят освещение на Первомайском проспекте, а также Коммунистическом переулке и улицах Кольцова, Семинарской, Соборной, Вокзальной и Чкалова (читать подробнее).

Отметим, что согласно двухлетнему контракту, заключенному на 299 млн рублей, во всех районах Рязани заменят около 15 тысяч новых светильников. Завершить работы планируется к февралю 2023 года.