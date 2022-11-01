На окраине Рязани в Шлаковом появится поликлиника. Что известно.

1 ноября в Рязанской городской Думе обсудили этапы строительства поликлиники в поселке Шлаковый. Речь идет о строительстве медицинского учреждения в районе дома №9 по Куйбышевскому шоссе.

По данным гордумы, земельный участок площадью 0,26 га зарезервировали для строительства поликлиники на 240 посещений в смену.

«В этом районе реализуется программа «Развитие застроенных территорий в городе Рязани». Застройщик планирует построить еще один социально значимый объект - детский сад на 160 мест. На совещании представили эскиз размещения типового здания поликлиники, детского сада и организации подъездных путей», - говорится на сайте Рязанской городской Думы.

По словам председателя Думы Татьяны Панфиловой, в ближайшее время сформируется градостроительный план, специалисты разработают новый проект планировки территории с учетом размещения поликлиники. Они [специалисты] составят дорожную карту по реализации механизма передачи муниципальной земли в собственность Рязанской области для последующего строительства.

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