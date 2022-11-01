МЧС пообещал рязанцам 2 ноября гололедицу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 2 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Местами возможны небольшие осадки, а также гололедица.

Ветер в среду будет северо-западный, северный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -4... +1 градус, днём -1... +4 градуса.

Отмети, что по данным специалистов центра Фобос», в Рязани с 3 ноября и в последующие дни температура воздуха ожидается не выше +2 градусов.

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