Единовременную выплату молодым учителям в Рязанской области увеличат до 20 тысяч рублей

В Рязанской области увеличится вдвое единовременная выплата молодым учителям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Единовременное пособие молодым учителям в Рязанской области вырастет вдвое. Решение об индексации выплаты приняли во вторник, 1 ноября, на очередном заседании регионального правительства.

Уже с 1 января 2023 года молодые специалисты, устроившиеся на работу в государственные и муниципальные школы Рязани и области, будут получать не 10 тысяч рублей, как было ранее, а 20 тысяч.

- Это решение – только часть большого комплексного плана по развитию мер поддержки. Следующий год объявлен в России Годом педагога и наставника. В связи с этим неоднократно проговаривали с министром образования, какие еще меры могут быть предприняты, - прокомментировал Малков.

О новых мерах поддержки педагогов в Рязанской области губернатор пообещал проинформировать в ближайшее время.