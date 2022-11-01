Главным врачом Рязанского онкодиспансера стал Алексей Григорьев

Главврачом Рязанского онкодиспансера стал Алексей Григорьев. Фото: onkoryazan.ru.

Рязанский областной онкологический диспансер официально получил нового главного врача. Им стал Алексей Григорьев. Соответствующий приказ минздрава разместили во вторник, 1 ноября, на официальном сайте министерства.

- Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 1.11.2022 года №236-л назначен главный врач государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический онкологический диспансер» Алексей Викторович Григорьев, - говорится в сообщении.

Григорьев некоторое время исполнял обязанности главного врача онкодиспансера после прежнего руководителя Михаила Рязанцева. До своего назначения он занимал должность заместителя главврача по медицинской части.