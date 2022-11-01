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НовостиПолитика1 ноября 2022 11:45

В Рязанской области решили переименовать аппарат правительства

К этому, мягко говоря, не самому насущному изменению прилагаются еще несколько
Источник:kp.ru
Руководитель аппарата Роман Цуканов отметил технический характер рассматриваемых изменений.

Руководитель аппарата Роман Цуканов отметил технический характер рассматриваемых изменений.

Аппарат губернатора и правительства Рязанской области, - так теперь будет именоваться ключевое подразделение регионального кабмина. Ныне это просто аппарат правительства. Не самое насущное изменение вместе с еще несколькими одобрили в «сером доме» на заседании 1 ноября.

Руководитель аппарата Роман Цуканов в своем докладе указал на технический характер рассматриваемых корректировок. Одни нормы регионального закона «О Правительстве Рязанской области» утрачивают силу, другие - излагаются в другой редакции. Приводятся в соответствие с федеральным законодательством полномочия органа власти.

Также Цуканов выделил, что руководитель представительства правительства Рязанской области в столице теперь не будет именоваться одним из заместителей губернатора.