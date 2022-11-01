Аппарат чиновников рязанского правительства сменит название.

Аппарат правительства Рязанской область сменит название. Планируется, что он будет называться следующим образом: «аппарат губернатора и правительства Рязанской области».

По словам руководителя аппарата Романа Цуканова, переименование носит исключительно технический характер – для приведения региональной документации в соответствии с федеральными требованиями.

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