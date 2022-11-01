Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 11:09

Мэрия Рязани заявила, что давки в школе №75 не было

При этом чиновники признали, что проблема толпы детей в школе есть, и пообещали принять меры
Источник:kp.ru
Мэрия Рязани опровергла информацию о давке в школе №75.

Мэрия Рязани опровергла информацию о давке в школе №75.

Администрация Рязани опровергла появившуюся в соцсетях информацию о возникшей давке в школе №75. В пресс-службе мэрии, ссылаясь на руководство учебного заведения, сообщили во вторник 1 ноября, что сведения не подтвердились.

Ранее жительница Рязани в комментариях к одному из постов, размещенных на личной странице губернатора Павла Малкова, рассказала о давке, которая образовалась у раздевалки в школе №75 в перерыве между первой и второй сменой. В администрации пояснили, что поток учеников в гардеробной увеличился из-за изменения расписания уроков у первоклассников.

- В целях организации безопасного передвижения учеников за каждым классом закреплено свое место в раздевалках, организовано дежурство учителей, ученики начальных классов передвигаются исключительно в сопровождении педагогов, - говорится в сообщении.

В мэрии также заверили, что в ближайшее время в школе примут меры по уменьшению потоков учеников. Помимо этого, с детьми и педагогами проведут дополнительные разъяснительные беседы.