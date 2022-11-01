За жесткое убийство брата рязанцу дали 8 лет колонии строгого режима

За жесткое убийство брата жителю Клепиковского района дали 8 лет колонии строгого режима.

Суд признал 38-летнего жителя поселка Тума Клепиковского района виновным в убийстве брата и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом КП-Рязань сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия и суда, в ночь на 2 мая 2022 года в одном из домов на улице Калинина в Туме находились два пьяных родственника. В какой-то момент младший брат попросил сбегать старшего еще за водкой, но 49-летний мужчина категорически отказался.

Во время ссоры и дальнейшей потасовки младший брат несколько раз ударил близкого человека топором. На следующий день, увидев, что мужчина не дышит, убийца вытащил тело во двор и закопал. Сверху бросил бревна и поставил новый забор (подробнее об убийстве).

- Во время следствия на допросах обвиняемый все признал, раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Хотел скорее получить заслуженное наказание, — рассказал следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

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