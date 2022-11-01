Строительство школы на 1100 мест в рязанском микрорайоне Семчино могут ускорить

Поручение «проработать возможность ускорения проекта» школы в микрорайоне Семчино прозвучало на встрече 31 октября.

Перед администрацией Рязани стоит задача сделать все, чтобы школа на 1100 мест в микрорайоне Семчино открылась с 1 сентября 2024 года. С поручением «проработать возможность ускорения проекта» к градоначальнице Елене Сорокиной обратился губернатор Павел Малков.

«Необходимо проработать возможность ускорения проекта: нужно сделать все, чтобы дети пошли в новую школу с 1 сентября 2024 года», - написал Малков на официальных страничках.

К этому моменту мэрии поручено благоустроить близлежащую территорию — в частности, походы к школе, сделав дорогу, тротуары и освещение. Также городские власти должны будут решить вопрос с общественным транспортом

«В ближайшее время осмотрю выбранную для строительства площадку и близлежащие территории», - заявил губернатор.

Подписание концессионного соглашения на строительство школы между администрацией Рязани и ГК «ПроШкола» состоялось 31 октября. Почти половину затрат концессионера покроет федеральный бюджет (подробнее).