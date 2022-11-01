Рязанский Сбер провел встречу для ведущих риелторов региона

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Участники обсудили итоги на рынке ипотечного кредитования за третий квартал и наметили планы на будущее. Также в рамках встречи представители банка вручили лучшим агентствам недвижимости региона дипломы, подтверждающие статус «золотого партнера ДомКлик».

Награды получили риелторы следующих агентств недвижимости – «Центральное агентство недвижимости», «Личный риэлтор», «Центральная ипотечная корпорация», «Удачный выбор», «Дело Недвижимость», «Новоселье», «Глобус», «Консультант по недвижимости».

Работа риелторов оценивалась по нескольким показателям – количество принятых заявок на ипотеку, которые клиенты подавали через агентство; проведение сделок с использование сервиса электронной регистрации, безопасных расчетов, а также активное использование площадки ДомКлик для размещения и продвижения объявлений.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Сбербанка:

«Это традиционная встреча, которую мы проводим с целью обмена опытом между экспертами. Риелторы обсуждают тренды на рынке недвижимости, а также перенимают успешный опыт друг у друга. Использование сервисов ДомКлик показывает высокий уровень профессионализма специалистов, ведь благодаря имеющимся ресурсам клиенты могу быстро, безопасно и максимально комфортно получать необходимые услуги».