Освещение в Рязани 1 ноября меняют на 11 улицах и в поселке Карцево

Во вторник светильники в Рязани меняют на 11 улицах и в Карцеве. Фото: администрация Рязани.

Во вторник, 1 ноября, светильники в Рязани будут менять на 11 улицах и в поселке Карцево. Новые лампы вкрутят как в центре города, так и на его окраинах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, замену освещения будут вести на Первомайском проспекте, Коммунистическом переулке и улицах Кольцова, Семинарской, Соборной, Вокзальной и Чкалова. Запланированы работы на Куйбышевском и Ряжском шоссе, а также на улицах Интернациональной и Бирюзова в микрорайоне Канищево.

В пресс-службе администрации сообщили, что в понедельник, 31 октября, рассчитывали заменить 231 светильник, но все планы энергетиков нарушила непогода. Поэтому работы продолжатся.

Отметим, что согласно двухлетнему контракту, заключенному на 299 млн рублей, во всех районах Рязани заменят около 15 тысяч новых светильников. Завершить работы планируется к февралю 2023 года.