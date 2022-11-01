Стало известно, как будет работать почта в Рязани и области в ноябрьские праздники 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с предстоящими ноябрьскими праздниками и короткой рабочей неделей свой график работы немного скорректируют почтовые отделения Рязанской области. Об изменениях во вторник, 1 ноября, рассказали в пресс-службе регионального УФПС.

Так, четверг, 3 ноября, станет коротким рабочим днем во всех отделениях почты – они закроются на час раньше. Основной праздничный день – 4 ноября – будет выходным. А уже с 5 ноября почтовые отделения Рязанской области возобновят прием посетителей в обычном режиме.

При этом, в пресс-службе рязанского Почтамта отметили, что в районах области график работы почтовых отделений может быть другим. Во избежание недоразумений жителям посоветовали уточнить время работы ближайшего учреждения. Сделать это можно в мобильном приложении или на официальном сайте Почты России.