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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:06

Полиция сообщила о графике работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники

Выходных тоже три, но не с 4 ноября
Источник:kp.ru
УМВД по Рязанской области опубликовало график работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники.

УМВД по Рязанской области опубликовало график работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники.

УМВД по Рязанской области опубликовало график работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники. Аналогичным будет график территориальных регистрационно-экзаменационных групп.

4 ноября, когда по производственному календарю выходной, у указанных подразделений Госавтоинспекции будет рабочий день, а вот 5, 6 и 7 ноября — выходные дни.

4 ноября, напомним, в РФ с 2005 года отмечается День народного единства. С этим и связаны «длинные» выходные.