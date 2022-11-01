Полиция сообщила о графике работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники

УМВД по Рязанской области опубликовало график работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники.

УМВД по Рязанской области опубликовало график работы МРЭО ГИБДД в ноябрьские праздники. Аналогичным будет график территориальных регистрационно-экзаменационных групп.

4 ноября, когда по производственному календарю выходной, у указанных подразделений Госавтоинспекции будет рабочий день, а вот 5, 6 и 7 ноября — выходные дни.

4 ноября, напомним, в РФ с 2005 года отмечается День народного единства. С этим и связаны «длинные» выходные.