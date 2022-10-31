«В раздевалке собралось 44 класса». Рязанцы пожаловались губернатору на давку в школе №75

Рязанцы пожаловались губернатору на давку в школе №75. Фото: Яндекс.

Рязанские родители пожаловались губернатору на давку в городской школе №75 в Песочне. Комментарий на личной странице главы региона в соцсети появился в понедельник, 31 октября. Жительница областного центра рассказала, что днем в перерыве между первой и второй сменой в раздевалке собралось 44 класса.

- Была давка, дети, спускавшиеся с лестниц, напирали на тех, кто уже был в рекреации, более организованные младшеклассники с учителями стояли на лестнице целыми классами прямо до третьего этажа, - написала рязанка.

Она также добавила, что ситуацию усугубляли школьники, обучающиеся во вторую смену – они шли на занятия и создавали помехи на входе в здание. По словам женщины, детей уже предупредили о том, что они теперь будут оставаться в классах после уроков, чтобы избежать образования огромной толпы и, как следствие, возможной давки и травм.

Автор обращения попросила Малкова принять меры по строительству еще одного учебного заведения в Песочне, так как в школе №75 вместо расчетных 1200 учеников в настоящее время обучается уже 2500.