Рязанская область вошла в ТОП-5 самых безопасных для жизни регионов

Рязанская область вошла в ТОП-5 регионов с низким уровнем преступности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская область вошла в ТОП-5 российских регионов с низким уровнем преступности. Очередной рейтинг в понедельник, 31 октября, опубликовали аналитики РИА Новости. В основу исследования легли данные МВД по количеству преступлений, совершенных в январе-сентябре 2022 года. По итогам Рязанская область расположилась на четвертой позиции из 89.

Так, количество зарегистрированных в регионе преступлений в 2022 году составило 64,6 на 10 тысяч населения. Этот показатель по сравнению с 2021 годом увеличился на 1,3%, но все же остается гораздо ниже среднероссийского – 102,9 преступлений. Лучше ситуация только в трех республиках Северного Кавказа: Дагестане, Ингушетии и Чечне. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в области увеличилось за год на 6,5% и составило 20,4 на 10 тысяч жителей.

Аутсайдерами рейтинга стали Республика Бурятия (156 преступлений), Республика Алтай (161,6 преступлений) и Амурская область (161,8 преступлений).