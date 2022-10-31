Проект бюджета Рязанской области на 2023 – 2025 годы внесли в областную Думу

Проект бюджета региона на 2023 - 2025 годы обсудили в Рязанской областной Думе.

Проект бюджета Рязанской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов поступил на рассмотрение в областную Думу. Документ, внесенный губернатором Павлом Малковым, обсудили в понедельник, 31 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев рассказал о том, какие этапы пройдет законопроект. Сначала его рассмотрят члены профильного думского комитета по бюджету и налогам на заседании в четверг, 3 ноября, а после – обсудят на публичных слушаниях, которые состоятся 17 ноября. После детальной проработки и обсуждения в комитетах проект будущего бюджета вынесут на первое чтение – оно запланировано на 23 ноября. Ко второму же чтению, которое намечено на 14 декабря, он будет готовиться уже с учетом федеральных параметров – их каждый регион получит заблаговременно.

По словам вице губернатора Артема Бранова, в 2022 году темпы доходов бюджета составляют 127,5%, поэтому накопленный финансовый запас можно направить в следующем году на реализацию социально значимых проектов. В целом, он охарактеризовал будущий бюджет как сбалансированный. При его составлении учли поручения главы области, партийные проекты, а также подчеркнули социальную составляющую.