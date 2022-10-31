Рязанские следователи приняли участие в сборе гуманитарного груза

Сотрудники Следственного комитета России, включая рязанских следователей, приняли участие в сборе гуманитарного груза. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в сборе груза приняли участие обучающиеся и сотрудники ведомственных академий и кадетских корпусов, подопечные и медперсонала Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы.

Гуманитарный груз уже передали в Ростовскую область.

- Я хочу подчеркнуть, что приняли участие все сотрудники ведомства от Дальнего Востока до Калининграда, это неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв Председателя СК России - оказать содействие тем, кто выполняет сложные боевые задачи, - подчеркнул руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Петров.

Для военнослужащих собрали теплые вещи, предметы обмундирования, продукты, медикаменты, бытовые принадлежности и многое другое. Кадеты СК России также сделали поделки своими руками и написали трогательные письма военнослужащим.