Пробки в 10 баллов собрались на улицах Рязани вечером 31 октября

Проезд Яблочкова в 18:53. Фото: ryazan.camera

Пробки в 10 баллов собрались в Рязани вечером 31 октября. Такую ситуацию демонстрировали сервисы «Яндекса» после 18 часов.

«Бордовые» участки видны на улицах Вокзальная, Типанова, Дзержинского, проезде Завражнова и других. Почти мертвая пробка образовалась на пути в Дашково-Песочню: проезд Яблочкова, улицы Радиозаводская, Новая, Касимовское шоссе, Северная окружная и Муромское шоссе. Затор на «Северке» наблюдается и в районе частичного перекрытия близ гипермаркета «Лента».

Каких-то крупных ДТП, тормозящих движение, не наблюдается. По-видимому, сыграли свою роль погодные условия.

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