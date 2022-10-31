КП-Рязань подвела итоги «тыквенного» конкурса
Фото: из архива героя публикации
31 октября, в «тыквенный» праздник Хэллоуин, КП-Рязань подвела итоги конкурса четверостиший с главным призом – семена гигантской тыквы.
Напомним, рязанец Игорь Мишин вырастил на своем участке тыкву весом 60 кг. Удачливый садовод собрал урожай, и решил разыграть ее вызревшие семена редкого сорта. Мы объявили конкурс, где приславшим лучшие стихотворные строки о тыкве и Рязани Игорь подарит элитные семена селекционного сорта Atlantic Giant.
Публикуем имена победителей и их творчество.
Сергей Фетисов:
Эх, махнуть бы в Рязань к Есенину
И пройтись босиком по росе.
Но манит тыква меня, по-осеннему...
Хочу вырастить её по весне.
Арина Сергачева:
Есть в Рязани
Не только «грибы с глазами»…
Есть и тыквы чудесные,
Они огромные и деликатесные.
Анна Трепалина:
Хочу тыквы семена!
Очень мне нужна она!
Чтоб у нас в Рязани
Тыква тож была с глазами.
Поздравляем победителей и приглашаем в нашу редакцию за семенами. Подробности по телефону: 8(4912)-95-78-86.