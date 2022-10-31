КП-Рязань подвела итоги «тыквенного» конкурса Фото: из архива героя публикации

31 октября, в «тыквенный» праздник Хэллоуин, КП-Рязань подвела итоги конкурса четверостиший с главным призом – семена гигантской тыквы.

Напомним, рязанец Игорь Мишин вырастил на своем участке тыкву весом 60 кг. Удачливый садовод собрал урожай, и решил разыграть ее вызревшие семена редкого сорта. Мы объявили конкурс, где приславшим лучшие стихотворные строки о тыкве и Рязани Игорь подарит элитные семена селекционного сорта Atlantic Giant.

Публикуем имена победителей и их творчество.

Сергей Фетисов:

Эх, махнуть бы в Рязань к Есенину

И пройтись босиком по росе.

Но манит тыква меня, по-осеннему...

Хочу вырастить её по весне.

Арина Сергачева:

Есть в Рязани

Не только «грибы с глазами»…

Есть и тыквы чудесные,

Они огромные и деликатесные.

Анна Трепалина:

Хочу тыквы семена!

Очень мне нужна она!

Чтоб у нас в Рязани

Тыква тож была с глазами.

Поздравляем победителей и приглашаем в нашу редакцию за семенами. Подробности по телефону: 8(4912)-95-78-86.