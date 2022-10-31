Из-за мокрого снега и гололеда на дорогах полиция обратилась к рязанским водителям

Рязанских водителей призвали поменять летние шины на зимние. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за резкого похолодания в Рязанской области полиция обратилась к водителям с призывом сменить летние шины на зимние. Обращение ведомство опубликовало в своем аккаунте в соцсети в понедельник, 31 октября. Дорожные полицейские порекомендовали рязанцам в целях безопасности не затягивать с заменой покрышек или колес.

- Движение на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к возникновению неконтролируемого заноса и дорожно-транспортному происшествию, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Помимо сезонных шин, полицейские также посоветовали автолюбителям не терять бдительность на дороге, особенно утром и вечером, соблюдать безопасную дистанцию и предписания дорожных знаков. А при движении – выбирать ту скорость, которая уместна в условиях непогоды и гололедицы.