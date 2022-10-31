Порывистый северо-западный ветер сохранится в Рязанской области 1 ноября

Во вторник, 1 ноября, в Рязанской области будет облачно и ветрено. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ноябрь 2022 года в Рязанской области начнется с сильного ветра и неустойчивой температуры, однако осадки, способствующие возникновению гололеда, прекратятся. Прогноз погоды на вторник, 1 ноября, составленный синоптиками Рязанского филиала Росгидромета, распространило областное Управление МЧС.

Предстоящей ночью в отдельных районах сохранится вероятность небольшого дождя и мокрого снега и сильный северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 12 – 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Днем осадки прекратятся, но будет облачно, лишь с небольшими прояснениями. Ветер утихнет до 6 – 11 метров в секунду, а столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 748 мм ртутного столба.