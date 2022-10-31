Татьяна Панфилова поговорила со школьниками о важном

Татьяна Панфилова провела занятие «Разговоры о важном» в рязанской школе №7.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с учениками Русской классической школы №7. Она приняла участие в церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России, сообщает пресс-служба гордумы. С 1 сентября так начинается каждая учебная неделя во всех школах города.

Татьяна Панфилова пообщалась с 11-классниками на внеурочном занятии «Разговоры о важном». Темой урока стал День народного единства, история праздника и его современное восприятие. Вместе со старшеклассниками они обсудили вопросы единства и мирного сосуществования народов различных национальностей, проживающих на территории России, вспомнили события 4 ноября 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польско-литовских интервентов.

Говорили и о первом народном ополчении, его возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось, и первое антипольское восстание в Москве было подавлено.

- Наши предки шли в бой с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. 4 ноября 1612 года они изгнали поляков из Москвы. Эти события послужили мощным импульсом для возрождения российского государства, а икона стала предметом особого почитания, - рассказала Татьяна Панфилова.

Встреча проходила в формате диалога. Татьяна Панфилова ответила на вопросы школьников не только о Смутном времени и об истории праздника, но и о специфике работы Рязанской городской Думы, о функциях и решениях органов местного самоуправления, а также о возможностях для молодежи строить политическую карьеру.