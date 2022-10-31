На строительство школ Рязанской области получит 2,2 мдрд рублей из федерального бюджета. Фото: администрация Рязани.

Рязанская область получит 2,2 млрд рублей на строительство школ. Эти средства заложены в утверждаемом Госдумой федеральном бюджете на 2023-2025 годы.

Как сообщает региональное правительство, обозначенная сумма пойдет на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино, школы в Касимове на 960 мест, учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната (Шацкий район).

В федеральном бюджете для Рязанской области также предусмотрены средства на развитие здравоохранения, культуры, спорта, ремонт дорог, образования.

«При этом допфинансирование на ряд объектов будет выделяться уже с 2022 года», - отмечается в релизе.

Для возведения школы в микрорайоне Семчино до конца 2024 года Рязань, напомним, заключит концессионное соглашение с ООО «ПроШкола №58».