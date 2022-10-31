Бороться с гололедицей на улицах Рязани вышла спецтехника с реагентами

Обрабатывать улицы от гололедицы в Рязани начали еще в ночь на понедельник. Фото: администрация Рязани.

Мэрия Рязани сообщила, что на обработку городских улиц от возникшей гололедицы вышла спецтехника с реагентами. Обрабатывать автомобильные дороги и тротуары Дирекция благоустройства начала в ночь на понедельник, 31 октября.

Как только в областном центре повалил мокрый снег, а он начался еще вечером 30 октября, сотрудники ДБГ начали оперативно отслеживать ситуацию на перекрестках и сложных участках дорог. В этом им помогали камеры уличного видеонаблюдения. Основная же работа по чистке пришлась на ночное время. По информации мэрии, всего в городе обработали 44 улицы и территории и использовали около 60 кубометров реагента.

Днем 31 октября техника находится на дежурстве в полной готовности к изменениям ситуации на дорогах. Отметим, что по прогнозам синоптиков, до конца понедельника в Рязани сохраняется вероятность дождя с мокрым снегом.

Обращения горожан по поводу гололедицы на улицах принимает диспетчерская служба по телефону: 8 (4912) 70-12-93.