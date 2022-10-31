31 октября освещение в Рязани меняют на 26 улицах

Работы по замене освещения 31 октября проходят на 26 улицах Рязани.

Работы по замене освещения 31 октября проходят на 26 улицах Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации. Со списком этих улиц можно ознакомиться ниже, а также на официальном сайте мэрии.

Монтаж 14,9 тыс. новых светильников проводит «Рязаньэнерго» в рамках контракта на сумму 299 млн рублей. Завершить работы планируется до февраля 2023 года. Затем планируется заключить еще одно соглашение.

Чиновники отмечают, что работы, анонсированные ранее на выходные, 29-30 октября, выполнены в полном объеме.

31 октября замена светильников проводится на улицах Бирюзова, Станкозаводской, Ряжском шоссе, Дружной, Предзаводской, Космонавтов, Октябрьской, проезде Шабулина, Связи, 1-й Прудной, Соколовской, 2-й, 3-й, 5-й проездах Добролюбова, Достоевского, Чехова, Ряжском шоссе, Рязанской, Куйбышевском шоссе, Военных Автомобилистов, Керамзавода, Кирпичного завода, Вокзальной, Безбожной, Первомайском проспекте и в поселке Карцево.