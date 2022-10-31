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НовостиОбщество31 октября 2022 10:43

31 октября освещение в Рязани меняют на 26 улицах

Работы проводит «Рязаньэнерго»
Источник:kp.ru
Работы по замене освещения 31 октября проходят на 26 улицах Рязани.

Работы по замене освещения 31 октября проходят на 26 улицах Рязани.

Работы по замене освещения 31 октября проходят на 26 улицах Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации. Со списком этих улиц можно ознакомиться ниже, а также на официальном сайте мэрии.

Монтаж 14,9 тыс. новых светильников проводит «Рязаньэнерго» в рамках контракта на сумму 299 млн рублей. Завершить работы планируется до февраля 2023 года. Затем планируется заключить еще одно соглашение.

Чиновники отмечают, что работы, анонсированные ранее на выходные, 29-30 октября, выполнены в полном объеме.

31 октября замена светильников проводится на улицах Бирюзова, Станкозаводской, Ряжском шоссе, Дружной, Предзаводской, Космонавтов, Октябрьской, проезде Шабулина, Связи, 1-й Прудной, Соколовской, 2-й, 3-й, 5-й проездах Добролюбова, Достоевского, Чехова, Ряжском шоссе, Рязанской, Куйбышевском шоссе, Военных Автомобилистов, Керамзавода, Кирпичного завода, Вокзальной, Безбожной, Первомайском проспекте и в поселке Карцево.