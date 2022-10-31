Пятую в Рязани площадку для выгула и дрессировки собак оборудовали на окраине города

В поселке Мехзавода появилась площадка для выгула собак. Фото: администрация Рязани.

В Рязани появилась еще одна площадка для выгула и дрессировки собак. Пространство оборудовали на пустыре в поселке Мехзавода в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба мэрии.

Место для четвероногих питомцев официально открыли в минувшие выходные. На площадке есть все необходимое для выгула и игр: снаряды и тренировочные комплексы, а также специализированные урны. Территорию также огородили.

- Мы очень поддерживаем такие изменения, и сами готовы продолжать взаимодействие в этом направлении. Проводить обучения, мастер-классы, вносить свой вклад в культуру городского собаководства, – цитирует пресс-служба слова кинолога Ольги Максимовой.

Площадка в поселке Мехзавода стала пятой в Рязани, специально приспособленной для выгула и дрессировки собак. В областном центре уже работают четыре таких территории: на улице Советской Армии, в зеленой зоне на Касимовском шоссе, в сквере у Дворца Молодежи и в Комсомольском парке.