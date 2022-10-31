Директор коммерческой организации в Рязани задолжал работникам более 1,5 млн рублей

Руководитель не платил людям заработную плату, хотя деньги у него были. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций. Он на протяжении года не платил заработную плату своим работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие установило, что с 2020 по 2021 год денежное вознаграждение за свой труд не получали 11 сотрудников предприятия. При этом выяснилось, что причиной невыплаты зарплаты стали вовсе не финансовые проблемы организации – ее директор вполне располагал деньгами. В общей сложности руководство задолжало людям более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 145.1 УК России – Невыплата заработной платы. Проводятся следственные действия и анализируется финансовая деятельность организации.