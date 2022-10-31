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НовостиПроисшествия31 октября 2022 9:13

В воскресном ДТП на Северной окружной Рязани пострадали четверо

У АЗС «Газпромнефть» столкнулись «Лада» и Renault
Источник:kp.ru
Авария с участием «Лады Весты» и Renault Logan случилась примерно в 6:30 у АЗС «Газпромнефть».

Авария с участием «Лады Весты» и Renault Logan случилась примерно в 6:30 у АЗС «Газпромнефть».

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Северной окружной дороге Рязани 30 октября. Авария с участием «Лады Весты» и Renault Logan случилась примерно в 6:30 у строения №24 (АЗС «Газпромнефть»), сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, столкновение спровоцировал 41-летний водитель Renault, который не справился с управлением. «Ладой» управлял его сверстник, тоже житель Рязани.

Медицинская помощь в итоге понадобилась обоим водителям и двум пассажирам «Весты» в возрасте 20 и 22 лет.

Медицинская помощь понадобилась обоим водителям и двум пассажирам «Весты».

Медицинская помощь понадобилась обоим водителям и двум пассажирам «Весты».