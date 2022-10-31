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НовостиПроисшествия31 октября 2022 8:31

Два человека попали в больницу после массового ДТП на Северном обходе в Рязани

У моста через Трубеж столкнулись Opel, ГАЗ и Lada Vesta
Источник:kp.ru
В ДТП на Северном обходе в Рязани пострадали два человека. Фото: ПУВР.

В ДТП на Северном обходе в Рязани пострадали два человека. Фото: ПУВР.

Утром 31 октября в Рязани на Северном обходе у моста через реку Трубеж не поделили дорогу три автомобиля. Участниками массовой аварии стали Opel Corsa, автомобиль ГАЗ и LADA Vesta, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП спровоцировала 25-летняя водитель автомобиля Opel. На мокрой дороге женщина не справилась с управлением и столкнулась с машиной ГАЗ, которую от удара отбросило на легковушку LADA. В результате аварии пострадали водители обоих отечественных автомобилей – 48-летняя женщина и 43-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего областная Госавтоинспекция продолжает проверку.