Рязанская область потратится на закупку двух передвижных эколабораторий

При мониторинге атмосферного воздуха рязанские власти намерены делать акцент на передвижных лабораториях.

В 2024 году Рязанская область планирует закупить две передвижные экологические лаборатории. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в региональном правительстве. В 2023 году 44,5 млн рублей выделят на дооснащение существующих эколабораторий.

«Основной приоритет будем отдавать передвижным лабораториям. Важно, чтобы они не стояли на месте, а постоянно двигались», - заявил губернатор Павел Малков.

Такие мониторинговые посты на колесах власти рассматривают как возможный инструмент для предъявления претензий конкретным предприятиям, но алгоритм еще предстоит выработать. Пока же за состоянием атмосферы следят преимущественно за счет стационарных постов и датчиков, но их слишком мало. Это, по признанию участников совещания, «не дает возможности в полной мере оценить выбросы в атмосферу», и по той же причине измерения минприроды не учитываются рязанским филиалом Росгидромета.

«Последнее обновление системы (мониторинга) осуществлялось в 2013 году», - пишет пресс-служба кабмина.

Количество стационарных постов власти тоже намерены увеличить, но пока не обозначают ни бюджетов, ни сроков.

Росгидромет, в свою очередь, хочет модернизировать в Рязанской области четыре своих стационарных поста, построить три новых, а также три новых передвижных лаборатории.

Интересно, что на совещании были представители ООО «Завод ТЕХНО». Предприятие взяло на себя обязательство установить датчики на границах санитарно-защитных зон и запустить систему дожига газов, которая должна снизить количество выбросов. Будут ли данные с датчиков публичными, не конкретизируется.