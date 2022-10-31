Поставьте оценку мэру

Работе главы администрации Рязани можно поставить оценку.

Месячник по благоустройству города Рязани завершен. Отопительный сезон в разгаре. Зима пока не наступила, но к уборке от снега город готов. Самое время подвести некоторые итоги работы главы администрации города. Тем более, что Елена Сорокина почти долгожитель на посту мэра – она занимает эту должность уже почти три с половиной года и уступает по этому показателю лишь Павлу Маматову, Виталию Артемову и Валерию Рюмину, причем последнего она может потеснить из лидирующей тройки совсем скоро, уже в декабре.

Благодаря активности Елены Борисовны в соцсетях каждый желающий может в постоянном режиме следить за ее работой. Много времени уделяется вопросам благоустройства, постоянный контроль строительства школы в Кальном, регулярные приемы жителей по личным вопросам.

Вместе с тем много и критики. Это и несогласованность работы различных служб, что особенно заметно при раскопках недавно уложенного асфальта, это и круг вопросов, связанный с застройкой города, это и вопросы экологии. Кроме того, это плохо скрываемая несамостоятельность с оглядкой на областную власть.

Что из этого важнее в работе мэра? Как можно оценить работу главы администрации? Это тема сегодняшнего опроса. Можно хвалить мэра, можно его критиковать. А можно просто нажать кнопку и проголосовать.

Поставьте оценку работе Елены Сорокиной на должности главы администрации города Рязани:

5 – Отличная работа, идеальный мэр, человек на своем месте;

4 – Хорошо, с обязанностями справляется, но есть поводы и для критики;

3 – Удовлетворительно, негатива больше, чем позитива;

2 – Плохо, человек явно не на своем месте;

1 – Ужасно, требует немедленной замены;

0 – Такой оценки нет, но я просто затрудняюсь ответить.

Чтобы принять участие в опросе, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани – kp.ru». А если вы уже являетесь подписчиком канала, просто перейдите на страницу голосования.